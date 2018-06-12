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'de : 2 yaralı

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde kafe ve plaj işletenler arasında çıkan da tabancayla bacaklarından vurulan 2 kardeş yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2018 16:31 Güncelleme Tarihi: 12.6.2018 16:51
Kemer'de silahlı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin sahil bölümünde kafe ve plaj işleten Emrah E. ve ortağı Yunus Y. ile işletmenin gayriresmi ortağı olduğu iddia edilen Ferhat ve Ali G. kardeşler arasında tartışma çıktı.

BACAKLARINDAN VURDU

Ferhat G.'nin, iddiaya göre, "Silahımı getir" diye bağırdığı kardeşi Ali G., tabancayla havaya ateş ederek geldi. Yunus Y. de üzerindeki tabancayı çekip, Ferhat ve Ali G. kardeşleri bacaklarından vurdu. Yaralanan iki kardeş, ilk müdahalelerinin ardındAntalyalya'ya sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Emrah E.'yi gözaltına alan polis, kaçan Yunus Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kemer'de silahlı kavga: 2 yaralı
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