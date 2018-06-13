Ankara'daki kanlı pusuda sanıkların cezası belli oldu!

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına göre olay, 16 Haziran 2017'de Mamak ilçesindeki Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Nizamettin Arlı, bir pide fırınının önünde durup araçtan indiğinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ön plakası olmayan 55 plakalı araç içinden açılan ateş sonucu yaralanan Nizamettin Arlı, yere yığıldı. 112 acil servis ekiplerince hastanekaldırılanlan Arlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRININ YAŞANDIĞI YERİN ETRAFINDA İKİ TUR

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, saldırının gerçekleştirildiği aracın plakasının çalıntı olduğunu belirledi. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, saldırganların bir otoparktan araç ile çıktığını, Talatpaşa Bulvarı Cebeci Ortaokulu istikameti yanından maktulün aracının park halinde olduğu yere doğru gittiğini tespit etti. Maktulün bu esnada pide fırınının içinde olması üzerine saldırganların, fırının etrafında iki tur attığı, ardından da saldırıyı gerçekleştirip kaçtığı belirlendi.

Cinayetin yaşandığı yerdeki baz istasyon kayıtları tek tek incelendi. Yapılan çalışmalarda Fatih K., Mehmet Ali B., Sezer C., Uğur N., Enver N., Ali A., Baybora H. ve Halil İbrahim G.'nin isimlerine ulaşıldı. Enver N., dışındaki şüpheliler gözaltına alınırken, cinayetin husumetten kaynaklandığı, cinayetin firari Enver N.'nin işlediği ortaya çıktı. 8 sanık hakkında açılan iddianamede, "Şüphelilerin maktulü gün içerisinde takip etmeleri, birbirleri ile iletişim halinde olmaları ve suçta kullanılan aracın plaka ve tescil bilgilerinin güvenlik kameralarından tespit edilememesine matuf olarak ön plakasının olmamasının, arka plakalığında takılı olan plakanın çalıntı olmasının ve suçta kullanılan araç içerisinde tüfek bulundurulmasının kasten öldürme suçunun taammüden işlendiğini gösterdiği, bu suretle tüm şüphelilerin fikir ve irade birliği içerisinde kasten öldürme suçuna iştirak halinde taammüden işledikleri değerlendirilmiştir" tespitine yer verildi.

4 SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşması görüldü. Davaya tutuklu sanıklar Fatih K., Mehmet Ali B., Sezer C., Uğur N., ile tutuksuz sanıklar Ali A., Baybora H. ve Halil İbrahim G. katıldı. Söz hakkı verilen sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Fatih K., Mehmet Ali B., Sezer C. ve Uğur N.'yi "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. İndirime giden mahkeme, cezayı müebbet hapse çevirdi. Tutuksuz sanıklar Ali A., Baybora H. ve Halil İbrahim G. hakkında beraat kararı veren mahkeme, firari durumdaki sanık Enver N.'nin dosyasının ayrılmasına hükmetti.