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Son Dakika: Bacakları kesilerek ölüme terk edilen vahşetinde flaş gelişme!

Son dakika haberi... 'nın Sapanca ilçesinde, yol kenarındaki otları temizlerken, yavru köpeğin ayaklarının ve kuyruğunun kopmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kepçe operatörü İ.M., adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.6.2018 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.6.2018 13:20
Son Dakika: Bacakları kesilerek ölüme terk edilen yavru köpek vahşetinde flaş gelişme!

Sapanca Şahin Tepesi mevkisinde, çarşamba günü, hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu olmayan yavru köpeği görerek, veteriner Onur Çakmak'a götürdü. Veteriner kliniğinde ilk tedavisi yapılan , İstanbul Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Bayramın birinci günü ameliyata alınan öldü. Köpeğin ölümü, kamuoyunda büyük üzüntüye ve tepkiye neden oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Köpeğin bulunduğu yerde, dün iş makinesiyle tatbikat yapıldı. Jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu. Yavru köpeğin, yol kenarındaki otların temizlendiği iş makinesinin altında kalması sonucu ayaklarının ve kuyruğunun koptuğu değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında 'nde çalışan kepçe operatörü İ.M., gözaltına alındı. İ.M., bugün sabah saatlerinde jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Dakika: Bacakları kesilerek ölüme terk edilen yavru köpek vahşetinde flaş gelişme!
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