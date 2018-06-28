Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yağmur yağışı nedeniyle duran uçuş trafiği normale döndü

İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 10 dakika durdurulan hava trafiği normale döndü. İstanbul'u etkisi altına alan yağış, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilenmiş, iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kalmıştı. Öte yandan akşam saatlerinde meteorolojiden ardı ardına şiddetli yağış uyarısı geldi.

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşık 10 dakika yaklaşma yapamadı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar bir süre iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı. Atatürk Havalimanı'nda yaklaşık 10 dakika durdurulan hava trafiği normale döndü.

İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji: Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu

Yapılan açıklamada şöyle denildi:



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.