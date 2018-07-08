“O artık kurucu Cumhurbaşkanı”

OKAN MÜDERİSOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

2 Temmuz 2014'te yayımlanan yazımın başlığı "1. Cumhurbaşkanı" idi. Henüz 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmamış ancak Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı netleşmişti. Halkın doğrudan oyları ile seçilen Cumhurbaşkanı'nın öncekilerden farklı olacağını vurgulamak için 1. Cumhurbaşkanı demiştim.

Şimdi de "Kurucu Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmayı tercih ediyorum. Buradaki muradım da çok açık. İçeride, "Millet için millete rağmen" zihniyetinin sona ermesinden, dışarıda da "Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar mühim ülkedir" klişesinin anlamını yitirmesinden söz ediyorum. Kuşkusuz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlangıç dönemi yer yer sancılı geçecek. Ama esas olan "iyi niyettir." O niyet de milletin tercihlerine saygı, hakiki manada güçler ayrılığı, bürokratik Cumhuriyete veda, darbe ve vesayete karşı keskin duruştur.

Art niyetlilerin öne sürdüğü gibi bir yeni devlet kuruluyor değil. Kurucu Cumhurbaşkanı, 1000 yıllık devlet geleneğinin köklerini canlandırıyor, milli özgüveni pekiştiriyor, Ankara'daki devlet çarklarının milletin beklenti ve önceliklerine göre işletilmesini hedefliyor. Evet, daha yapacak çok iş, sistem reformunda kat edecek çok mesafe var. Unutmayalım... Her büyük yürüyüş ilk adımla başlar. Hayırlı olsun.

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