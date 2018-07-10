Evi terk eden adam aç kalınca bulundu

İlçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'nde oturan ve 6 yıldır eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk babası Abit Şan (45), 23 Mayıs'ta bir not bırakıp ayrıldığı evine bir daha dönmedi.

50 KİŞİLİK TİM GÜNLERCE ONU ARADI

48 gündür haber alınamayan Şan için 4 Temmuz günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, jandarma timleri ve mahalle sakinlerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, mahalle çevresinde ve dağlık alanda arama yaptı. Arama sırasında hiçbir bulguya rastlanmadı.

AÇLIĞA DAYANAMAYIP MADEN OCAĞINA GELİNCE...

Dağlık bölgede açlığa dayanamayıp bitkin düşen Abit Şan, önceden de çalışmış olduğu Çınarlı Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağına ekmek ve bir miktar yiyecek almaya geldi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Çalışanların, kayıp ve aranan şahsın şu an yanlarında olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri sabah saat 06.00 sıralarında Abit Şan'ı hastaneye götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen Şan daha sonra ailesine teslim edildi.

"MENENGİÇ YEDİM, SU İÇTİM"

Eşi ve çocuklarından ayrıldıktan sonra bunalıma girdiğini belirten Şan'ın verdiği ifadesinde, "Eve not bıraktım ve canıma kıymak için bir ip aldım. Dağa çıktım ama bir türlü kendi canıma kıymaya karar veremedim. Yaşamımı ise dağda doğal yetişen menengiç yiyerek ve su içerek sürdürdüm.