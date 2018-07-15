En güzel Türk Bayrağı resimleri burada! - 2018 Türk Bayrağı resimleri

Bayrak bir ülkenin bağımsızlığını simgeleyen ve bir ulusun milli değerlerini yansıtan renkli bir kumaş olarak tanımlanabilir. Bu nedenlerden ötürüdür ki bayraklar ülkelerin değer verdikleri ve baş üstünde tuttukları en önemli simgelerdendir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise diğer ülkelere nazaran bayraklarına çok daha büyük bir tutku ve saygıyla bağlıdır. Bunun iki önemli nedeni ise ulusumuzun şanlı tarihi ve bayrağımızın bu millet için anlamıdır.

TÜRK BAYRAĞININ TARİHİ

Türk bayrağının tarihi hakkında oldukça fazla rivayet bulunmaktadır. Kimileri Türk bayrağının tarihinin 1. Kosova Savaşı'na dayandığını, kimileri çok daha öncelerde de kullanıldığını savunmaktadır. Bunun nedeni Türk bayrağında yer alan ay ve yıldızın Türk ve İslam tarihinde öncelerde de sık sık kullanılmış olmasıdır. Ancak bugün kullandığımız Türk bayrağına en yakın bayrağın 1. Kosova Savaşı sonrası kullanılmaya başlandığını söyleyelim.

1. Kosova Savaşı 1389 yılında Osmanlı Devleti ve birkaç Türk beyliği ile Sırbistan komutasındaki Balkan ittifakı arasında yapılmıştır. Savaş Osmanlı Devleti'nin zaferi ile sonuçlanmış ancak binlerce insan bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Rivayete göre savaş sonrası yerde biriken kan birikintileri üzerine yansıyan ay ve yıldız o gün Türk bayrağının ilk tohumları olmuş. Bu rivayetin yanı sıra birkaç farklı kaynakça iddia edilene göre savaşın olduğu gün yani 28 Temmuz 1389 günü bir gökyüzü olayı gerçekleşerek Jüpiter ve Ay aynı hizaya gelmiş.

Bilgiler ne kadar doğru bilinmez ama bu savaş sonrası Türk bayrağının kullanımı Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılı yani 3. Selim zamanını bulmuştur. Bayrağın doğuşu için aradan geçen yaklaşık 400 yıl ise Kosova Savaşı hakkındaki rivayetin doğruluğunu sorgulamamıza sebep oluyor. Elimizdeki net bulgularla Türk bayrağının tarihine bakacak olursak, Türk bayrağı bugünkü haline en yakın şekliyle ilk defa 18. yüzyılda 3. Selim tarafından kullanılmıştır.

1844 yılında ise Tanzimat döneminde Abdülmecit tarafından alınan kararla Türk bayrağındaki sekiz köşeli yıldız 5 köşeli halini almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile beraber de 29 Mayıs 1936 tarihinde Türk bayrağı şekil olarak TBMM tarafında belirlenmiştir. Ardından ise 25 Ocak 1985 tarihinde Türk bayrağının ölçüleri Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir.

TÜRK BAYRAĞININ ANLAMI

Yukarıda Türk bayrağının tarihini anlatırken bahsettiğimiz dönüm noktalarına bakacak olursak bayrağımızın anlamının herkes için çok farklı ama aynı derecede kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. 18. yüzyılda 3. Selim tarafından kullanıma sokulan bayraktaki 8 köşeli yıldızın zaferi simgelediği ve Osmanlı Devleti'nin zaferlerle dolu geçmişine hitaben kullanıldığı söylenir. Abdülmecit tarafından kullanılmaya başlanan ve hala kullanılmakta olan 5 köşeli yıldızın ise insanı temsil ettiği düşünülür.

Kimilerine göre Türk bayrağında kullanılan hilal şeklindeki ay, İslam dinini kimilerine göre de eski Türk inanışı olan Gök Tanrı inancını temsil eder. Türk bayrağında kullanılan yıldızın ise bağımsızlığı simgelediği de söylenir. Ancak bu anlamların hepsinin üstünde Türk bayrağı bu topraklar üzerinde yaşayan çeşitli inanış ve kökenlerden gelen milyonlarca insanı kucaklar ve herkesi aynı çatıda birleştirir.