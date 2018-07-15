En güzel Türk Bayrağı resimleri - 2018 Türk Bayrağı resimleri

Şüphesiz her millet için sahip olduğu bayrak çok önemli bir değerdir. Türk bayrağı da Türk milleti için büyük önem taşımaktadır. Türk bayrağı, kırmızı renk üzerine beyaz hilal ve yıldız motiflerinin konuşlandırıldığı bir bayraktır. Türk bayrağındaki kırmızı renk şehitlerimizin kanını, hilal ve yıldız ise bağımsızlığımızın sembollerindendir. Biz de sizler için 2018 en güzel Türk bayrağı resimlerini bu başlık altında sizler için derledik.

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