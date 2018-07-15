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'den son dakika uyarısı! - İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri

'den milyonlarca insanı yakından ilgilendiren son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji yurt genelinde ve 'da 'bugün hava nasıl olacak' ve sorularının cevabı!

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.7.2018 09:42
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri

, son dakika uyarısını duyurdu. Sıcak havaların etkisinin ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken bir yandan da yağışlar etki gösteriyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

İŞTE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu 34

Antalyantalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; kuvvetli (21-50 kg/m2), doğu ilçelerinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İşte Meteoroloji'nin son hava durumu tahminleri
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