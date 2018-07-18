Son dakika haber: Meteoroloji'den şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da çok etkili olacak...

Son dakika... Meteoroloji'den yoğun ve şiddetli yağış uyarısı geldi. Günlerdir özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı iller için son dakika yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul'a kritik uyarı verdi. Dün akşam saatlerinde Silivri'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınadan ağaçlar devrilirken Tem'de ilerleme çalışan sürücüler sağanak yağıştan dolayı zor anlar geçirdi.

"ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ OLACAK"

Öğleden sonra İstanbul'da başlaması beklenen yağışlar için vatandaşları uyaran yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Gök gürültülü sağanak şekilde yağacak olan yağmur için vatandaşların önlem alınması dile getirildi. İşte son dakika hava durumu raporları ve detaylar.