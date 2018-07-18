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haber: 'den şiddetli yağış ve uyarısı! 'da çok etkili olacak...

'den uyarısı geldi! Yola çıkacaklar dikkat. Bugün 'da yoğun yağışlar bekleniyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren hava durumu raporuna göre İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşlar dolu ve su hortumuna karşı uyarıldı. Dün akşam saatlerinde Silivri'de başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli rüzgarla birlikte yağan yağışlar ağaçları yıktı. Tem'de ilerlemeye çalışan sürücülerde sağanak yağış karşısında zor anlar yaşadı. İstanbul'da saat kaçta yağmur yağacak? Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika il il hava durumu raporları...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 07:12 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 07:19
Son dakika haber: Meteoroloji'den şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da çok etkili olacak...

... 'den yoğun ve şiddetli yağış uyarısı geldi. Günlerdir özellikle başta olmak üzere bazı iller için son dakika yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul'a kritik uyarı verdi. Dün akşam saatlerinde Silivri'de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtınadan ağaçlar devrilirken Tem'de ilerleme çalışan sürücüler sağanak yağıştan dolayı zor anlar geçirdi.

"ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ OLACAK"

Öğleden sonra İstanbul'da başlaması beklenen yağışlar için vatandaşları uyaran yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Gök gürültülü sağanak şekilde yağacak olan yağmur için vatandaşların önlem alınması dile getirildi. İşte son dakika raporları ve detaylar.

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Son dakika haber: Meteoroloji'den şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da çok etkili olacak...
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