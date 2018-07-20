Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu uyarısı! - Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri nasıl?

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını paylaştı. Sıcak havaların etkisinin ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken bir yandan da özellikle sağanak yağışlar yurdun dört bir yanında etkisini gösteriyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak ilan etti.

İŞTE SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul hava durumu ise, il genelinde 09.00 - 18.00 arasında sağanak yağış geçişleri bekleniyor. 20 Temmuz Cuma günü, sıcaklığın 30 derece civarı olacağı İstanbul'da, gün boyunca parçalı ve çok bulutlu olmak üzere ara ara sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu 31

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 26

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36