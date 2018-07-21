Son dakika haber: Safiye İnci tutuklandı mı? Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci kim?

Sosyal medyadan paylaştığı videoda Atatürk'e hakaret eden provokatör Safiye İnci hakkında soruşturma ve yakalama kararı çıkarılması sonrası gözaltına alındı. Karar sonrası sosyal medyada yapılan yorumlarda CHP ve FETÖ bağlantısı olduğu iddiaları yer aldı.

Provokasyon videosunda muhafazakar görünümlü bir kadın Anıtkabir'e gidiyor, Atatürk'e hakaretler ediyor, bunu da sosyal medya hesabında paylaşıyor. Atatürk'e ağzına geleni söyleyen provokatörün ucuz oyunu şuradan belli. Atatürk'e hakaret ederken Başkan Erdoğan hakkında övücü sözler söylüyor. Bunun da Başkan Erdoğan ve AK Partilileri Atatürk düşmanı gibi göstermeyi amaçlayan bayat bir provokasyon olduğu net.

PROVOKATÖR YAKAYI ELE VERDİ

Bu arada sosyal medyada paylaşılanlar arasında, çarşaf giyen kadının aslında çarşaflı olmadığı, arkasında CHP' ve FETÖ olduğu iddiası da yer alıyor. Sosyal medyada olayı büyüten ve videoyu hızla dolaşıma sokanların ağırlıkla FETÖ'cüler olması, provokasyona dair yeterince fikir veriyor.

Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medya'da yer aldığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosunun soruşturma başlattığı Safiye İnci, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da yakalandı. Adli tahkikatın devam devam ettiği belirtildi.