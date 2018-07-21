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haber: tutuklandı mı? Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci kim?

haberi... Dün akşam saatlerinde da provokasyon niteliğinde yayınlanan video büyük tepkiye neden oldu. Anıtkabir'de çekilen videoda çarşaf giyen Anıtkabir'e ısrar edilmesi sonucunda geldiğini belirterek Atatürk'e hakaretlerde bulunmuştu. Sosyal medyada büyük tepki çeken Safiye İnci neden böyle bir video çekti?

Giriş Tarihi: 21.7.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.7.2018 14:50
Son dakika haber: Safiye İnci tutuklandı mı? Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci kim?

dan paylaştığı videoda 'e hakaret eden hakkında soruşturma ve çıkarılması sonrası gözaltına alındı. Karar sonrası da yapılan yorumlarda ve bağlantısı olduğu iddiaları yer aldı.

Provokasyon videosunda muhafazakar görünümlü bir kadın Anıtkabir'e gidiyor, Atatürk'e hakaretler ediyor, bunu da sosyal medya hesabında paylaşıyor. Atatürk'e ağzına geleni söyleyen provokatörün ucuz oyunu şuradan belli. Atatürk'e hakaret ederken Başkan Erdoğan hakkında övücü sözler söylüyor. Bunun da Başkan Erdoğan ve AK Partilileri Atatürk düşmanı gibi göstermeyi amaçlayan bayat bir provokasyon olduğu net.

PROVOKATÖR YAKAYI ELE VERDİ

Bu arada sosyal medyada paylaşılanlar arasında, çarşaf giyen kadının aslında çarşaflı olmadığı, arkasında ' ve olduğu iddiası da yer alıyor. Sosyal medyada olayı büyüten ve videoyu hızla dolaşıma sokanların ağırlıkla FETÖ'cüler olması, provokasyona dair yeterince fikir veriyor.

Anıtkabir'de 'e hakaret ettiği video görüntüsü 'da yer aldığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosunun soruşturma başlattığı Safiye İnci, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'da yakalandı. Adli tahkikatın devam devam ettiği belirtildi.

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Son dakika haber: Safiye İnci tutuklandı mı? Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci kim?
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