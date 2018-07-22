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bugün ne kadar? Çeyrek ve ne kadar? altın fiyatları

İşte güncel ! Altın fiyatları konusunda aralıksız araştırmalar sürerken, yatırımcısından birikimcisine her kesimden her insan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgileri takip etmeye devam ediyorlar. Özellikle inişli çıkışlı görüntüsüyle herkesi merak içinde bırakan altın fiyatları güne yükselişle başladı. Düğün mevsiminin yaşandığı şu günlerde ellerinde altını bulunan vatandaşlar ve fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için en güncel ve doğru altın fiyatlarını derledik. İşte güncel altın fiyatları!

Giriş Tarihi: 22.7.2018 08:01
Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve Gram altın ne kadar? 22 Temmuz altın fiyatları

Yaz mevsimin gelmesi ve düğün sezonunun açılışı ile birlikte konusunda vatandaşların araştırmaları da sıklaşmaya başladı. Özellikle yatırımcılar, birikicimler ve ellerinde altın bulunan her kesimden her vatandaş altın fiyatlarını merak için aratmaya devam ediyorlar. Hediyelik, yatırımlık ve yahut yastık altı yatırım yapmak isteyen kişiler çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını arıyorlar. Özellikle ne kadar oldu? sorunun yanıtını arayan vatandaşlar için bu bilgileri tek bir haberde derledik. İşte altın fiyatları!

22 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?


22 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün yükselişe geçerek ;

Alış: 189,5332

Satış: 189,7114

Gram altın en çok düğünlerde çeyrek altına bütçesi yetmeyen vatandaşların tercih ettiği altın türüdür.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve Gram altın ne kadar? 22 Temmuz altın fiyatları
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