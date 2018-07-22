Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek ve Gram altın ne kadar? 22 Temmuz altın fiyatları

Yaz mevsimin gelmesi ve düğün sezonunun açılışı ile birlikte altın fiyatları konusunda vatandaşların araştırmaları da sıklaşmaya başladı. Özellikle yatırımcılar, birikicimler ve ellerinde altın bulunan her kesimden her vatandaş altın fiyatlarını merak için aratmaya devam ediyorlar. Hediyelik, yatırımlık ve yahut yastık altı yatırım yapmak isteyen kişiler çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtını arıyorlar. Özellikle Çeyrek altın ne kadar oldu? sorunun yanıtını arayan vatandaşlar için bu bilgileri tek bir haberde derledik. İşte 22 Temmuz altın fiyatları!

22 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



22 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün yükselişe geçerek ;

Alış: 189,5332

Satış: 189,7114

Gram altın en çok düğünlerde çeyrek altına bütçesi yetmeyen vatandaşların tercih ettiği altın türüdür.