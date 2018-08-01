Polisi tehdit eden Oktar’cıya tutuklama

Adnan
Oktar'ın gözaltına alınması işlemi sırasında ağzını kapatan ve kafasına bastıran polise sosyal medya hesabından küfür ve tehdit içerikli sözler sarf eden Bahadır K. tutuklandı. Adnan Oktar
Suç Örgütü soruşturmasında tutuklananların sayısı ise 170'e yükseldi. Bahadır K.'nin paylaşımında şu ifadelere yer verdiği ortaya çıktı: Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan Mali Şube
'den bir sivil polis kardeş. Acayip gıcık kaptım ona. Bak Allah nasip edecek kardeş "Ben sıfır (sıfır en az beş yıl demek) yıl kik boks eğitimi gördüm:)) "! O hareketi bir de bana serbest dövüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden." Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen. Bir görelim. Eğer senin kafanı kırmazsam bana Bahadır demesinler..." Öte yandan soruşturma kapsamında 1988 yılında İstanbul Kadıköy'de intihar eden 21 yaşındaki Nil Kalkavan ile 2002 yılında intihar eden eski Türkiye güzeli Ahu Paşakay'ın intihar dosyasının da inceleneceği belirtildi. Emir