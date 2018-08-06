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'den uyarısı! - Bu iller için uyarısı geldi

Genel Müdürlüğü'nden yeni uyarısı geldi. Meteoroloji, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu.Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu ve güneybatı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Artvin, Erzurum’un kuzeyi, Ardahan ve Kars çevreleri ile Adana’nın kuzey, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü lı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. 'da ise parçalı ve az bulutlu olmak üzere 33 derece bir hava durumu gözüküyor. İşte Meteoroloji yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' sorularının cevabı!

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 09:54
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - Bu iller için sağanak yağış uyarısı geldi

, milyonları ilgilendiren dava durum uyarısında bulundu. ların ülke genelindeki etkisi azalırken, Ağustos ayı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tatilciler bir yandan tatil planları yaparken öte yandan da son dakika hava durumu tahminlerini araştırıyor.Peki, ülke genelinde hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu ve güneybatı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir, Bolu, Artvin, Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Kars çevreleri ile Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemizin batı kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarların ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalyaong>Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - Bu iller için sağanak yağış uyarısı geldi
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