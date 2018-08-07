Asgari ücrete destek tutarı açıklandı! 2018 asgari ücrete zam yapıldı mı? İşte tüm detaylar...

Asgari ücrete destek tutarı açıklandı! 2018 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar... Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesi Uyarınca 2018 yılında özel sektörde istihdam sağlayıcılara verilecek olan destek tutarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

2018 ASGARİ ÜCRETE DESTEK TUTARI NE KADAR OLACAK?

2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde 180 TL olarak uygulanacak.