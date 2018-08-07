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e destek tutarı açıklandı! 2018 asgari ücrete zam yapıldı mı? İşte tüm detaylar...

ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesi Uyarınca, 2018 yılında e sağlanacak destek tutarı ile ilgili bilgiler 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asgari ücrete verilecek destek tutarı geliri kısıtlı olan vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konuların başında geliyordu. Peki asgari ücrete destek tutarı ne kadar oldu? 2018 Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 7.8.2018 09:51
Asgari ücrete destek tutarı açıklandı! 2018 asgari ücrete zam yapıldı mı? İşte tüm detaylar...

e destek tutarı açıklandı! 2018 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar... 'de yayımlanan ilana göre, ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesi Uyarınca 2018 yılında de istihdam sağlayıcılara verilecek olan destek tutarının belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

2018 ASGARİ ÜCRETE DESTEK TUTARI NE KADAR OLACAK?

2018 yılı Ocak ile Eylül ayları/dönemleri için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 120 TL, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak tespit edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 75'inci Maddesinin birinci fıkrası kapsamında tespit edilen prime esas kazanç tutarı, 18 Ekim 2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde 180 TL olarak uygulanacak.

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Asgari ücrete destek tutarı açıklandı! 2018 asgari ücrete zam yapıldı mı? İşte tüm detaylar...
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