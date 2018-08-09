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Son dakika: 'den sağanak uyarısı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018 09:46
- ve çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek

Marmara Bölgesi'nde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı bölgede Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği öngörülüyor.

Rüzgar nedeniyle bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarısı
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