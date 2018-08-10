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'ta tatilcilere büyük şok!

Antalya’nın ilçesinde parasını alamayan firmalar 4 yıldızlı bir otele icra işlemi başlattı. Tatillerinin ortasında icra şokuyla karşılaşan müşteriler acenteler tarafından başka otellere taşındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018 08:43 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 08:48
Manavgat'ta tatilcilere büyük şok!

İddiaya göre Örenşehir Mahallesi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otele tedarikçi firmalar tarafından icra takibi başlatıldı.

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Manavgat'ta tatilcilere büyük şok!
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