Manukyan’a 16 yeni mirasçı

Kerope Çilingir'in genelev patroniçesi Matilt Manukyan'ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişi, Manukyan'ın dev mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan tereke davasına göre; Armenak Chah Mouradian ve kızı Evelyne Mathilde Chah Mouradian (Matilt Manukyan) ile Susan Chah Mouradian ve kızı Gülnaz Bağçivan'ın yasal olarak mirasçıları olduğunu iddia eden 16 kişinin avukatı, "Veraset ilamları başta olmak üzere tüm kayıtlarda Matilt Manukyan'ın mirasçıları müvekkillerim 16 kişidir.