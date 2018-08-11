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’a 16 yeni mirasçı

Genelev patroniçesi ’ın milyonlarca liralık mirasından pay alabilmek için 16 kişi dava açtı. Davacılar Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia etti

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 12:21 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 12:22
Manukyan’a 16 yeni mirasçı

Kerope Çilingir'in genelev patroniçesi Matilt 'ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişi, Manukyan'ın dev mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açılan tereke davasına göre; Armenak Chah Mouradian ve kızı Evelyne Mathilde Chah Mouradian (Matilt Manukyan) ile Susan Chah Mouradian ve kızı Gülnaz Bağçivan'ın yasal olarak mirasçıları olduğunu iddia eden 16 kişinin avukatı, "Veraset ilamları başta olmak üzere tüm kayıtlarda Matilt Manukyan'ın mirasçıları müvekkillerim 16 kişidir.

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Manukyan’a 16 yeni mirasçı
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