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Son dakika: kuryeli çete çökertildi

Son dakika haberi! 'da bir çetesi çökertildi. 180 Kilogram Eroin ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonu kullanmadan "" olarak adlandırılan bir kadın çete üyesi üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıktı

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 17:14

madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı ile mücadelesini sürdüren Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, zehir tacirlerine bir operasyon daha düzenledi. İstanbul'da uyuşturucu sevkiyatı yapılan iki araca baskın yapıldı. Uyuşturucu sevkiyatı sırasında düzenlenen operasyonda 171 Kilogram Eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bulunmasının ardından bir tekstil atölyesine de baskın yapıldı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Maya da bir miktar Eroin maddesi buldu.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gözaltına alınan 11 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polisin tespitlerine göre; çete üyeleri polise yakalanmamak için hiç cep telefonu ile irtibat kurmuyordu. Çete üyelerinin, kendi aralarındaki iletişimi N.Y. adlı bir kadın çete üyesi aracılığıyla kurdukları belirlendi. N.Y.'nin çetenin içerisinde "" olarak adlandırıldığı ifade edildi. N.Y. de gözaltına alındı. Operasyonda toplam 180 Kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 35 bin Euro ve yedi bin lira nakit paraya ea el konuldu. Ayrıca operasyonda bir tabanca ve 50 mermi bulundu. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Masası Polisleri soruşturma kapsamında detaylı incelemelerini sürdürüyor.

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Son dakika: Güvercin kuryeli çete çökertildi
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