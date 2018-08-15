Son dakika: Öğretmen adaylarına müjde! KPSS puanları geçerlilik süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle artık öğretmen adaylarının KPSS puanları iki yıl geçerli olacak.

RESMİ GAZETE'DE YER ALAN DETAYLAR ŞU ŞEKİLDE:

"Ekli "Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav hakkında genel yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"'in yürürlüğe konulmasına 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümleri gereğince karar verilmiştir.

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Madde 1- 18/2/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmeliğin 11 inci maddesinin birini fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür." ifadeleri yer aldı.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in 11. maddesi ise şöyle;

"Madde 11- KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

Yapılan düzenlemede özet olarak ; Öğretmen adaylarının KPSS puanları 2 yıl geçerli olacak.