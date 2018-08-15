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haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor!

Giriş Tarihi: 15.08.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 09:40
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haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor!
Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında emeklilere ilk müjde verildi.

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  • 24
haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor!
Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Maaşları 600 ila 900 lira arasında olan 150 bin emekliye altında maaş alan emeklilerin maaşlarına 400 TL zam yapılacağının müjdesini vermişti.

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haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor!
Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı öncesi bin liralık ikramiyeyi alan emeklilerin yüzü gülmüştü.

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haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor!
Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

nda alacakları bin liralık ikramiye için geri sayıma başlayan emekliler tarihin belli olmasını bekleniyor.

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haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor!
Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Konuyla ilgili Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

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haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor!
Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

nın bu yıl 21 Ağustos tarihine denk gelmesinden dolayı ve 18-19 Ağustos tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle emeklilerin 1000 liralık ikramiyelerinin 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

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haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor!
Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

100 günlük eylem planı konuşmasında emeklilerin ikramiyelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah öncesi takdim ediyoruz.

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