Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında emeklilere ilk müjde verildi. Maaşları 600 ila 900 lira arasında olan 150 bin emekliye altında maaş alan emeklilerin maaşlarına 400 TL zam yapılacağının müjdesini vermişti. Ramazan Bayramı öncesi bin liralık ikramiyeyi alan emeklilerin yüzü gülmüştü. Kurban Bayramında alacakları bin liralık ikramiye için geri sayıma başlayan emekliler tarihin belli olmasını bekleniyor. Konuyla ilgili Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kurban Bayramının bu yıl 21 Ağustos tarihine denk gelmesinden dolayı ve 18-19 Ağustos tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle emeklilerin 1000 liralık ikramiyelerinin 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor. 100 günlük eylem planı konuşmasında emeklilerin ikramiyelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz.