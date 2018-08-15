Son dakika haber: Milyonlarca emekli maaşlarını ve ikramiyelerini bu hafta alıyor! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramının bu yıl 21 Ağustos tarihine denk gelmesinden dolayı ve 18-19 Ağustos tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle emeklilerin 1000 liralık ikramiyelerinin 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.