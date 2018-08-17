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bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz saatleri

İstanbul saat kaçta? sorusu ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da yaşayan müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma vakti ezan saati Türkiye'nin 7 bölgesi ile 81 ilinde değişiklik gösteriyor. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir gibi büyük illerimizde bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı saatleri!

Giriş Tarihi: 17.8.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 09:33
Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz saatleri

saat kaçta? Her cuma vakti kılınan Mübarek Cuma namazı İslam alemi için çok büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan İstanbul, Ankara, İzmir Antalyalya'da yaşayan vatandaşlarımız da Cuma namazı bugün saat kaçta? sorusunun yanıtını arıyor.

Haberimizde il il Cuma namazı saatlerini bulabilirsiniz.

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CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Cuma namazı bugün İstanbul'da 13.14'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.59'da okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.22'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Yaz mevsimi ile beraber yurttaşların uğrak noktası olan Antalya'da ise Cuma namazı 13.08'de okunacak öğle ezanın ardından eda edilecek.

Cuma namazından sonra dualarımızda vatan savunması için can veren kahraman şehitlerimizi, 15 Temmuz'da bayrak ve demokrasi için hayatlarını ortaya koyan gazi ve şehitlerimizi unutmamalıyız.

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