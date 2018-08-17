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En güzel en yeni resimli mesajları burada! ile sevdiklerinizi mutlu edin...

İslam alemi açısından son derece önemli olan mübarek gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siz de sevdiklerinize, aile fertlerinize ve arkadaşlarınıza en güzel resimli nı göndererek onlarla bu mübarek günün nurunu paylaşabilirsiniz. Sabah.com.tr olarak birbirinden özgün ve özel olarak hazırladığımız nı gönül dostlarınıza WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook ve SMS yoluyla gönderebilirsiniz. İşte bu haftanın en güzel en yeni 2018 Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 17.8.2018 09:21
En güzel en yeni resimli Cuma mesajları burada! Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...

Bayramdan önceki son namazı olan bu mübarek Cuma gününde camiler dolup taşarken ibadetler de yüce Allah'a ulaşacak. Hep birlikte olmamız gereken, birlik olmamız gereken bu mübarek günlerde camilerde buluşmalı ve Allah'a dualarımızı göndermeliyiz. Dualarımızda önce Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan kahramanlarımızı, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizi, 15 Temmuz'da bayrağımıza demokrasiye sahip çıkan vatan evlatlarını, Afrin'de ülkemizin sınırını terör örgütlerinden temizleyen kahraman mehmetçiğimizi anmalıyız. En güzel 2018 resimli ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün.

EN GÜZEL RESİMLİ 2018 CUMA MESAJLARI

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En güzel en yeni resimli Cuma mesajları burada! Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...
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