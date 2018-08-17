En güzel en yeni resimli Cuma mesajları burada! Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin...

Bayramdan önceki son Cuma namazı olan bu mübarek Cuma gününde camiler dolup taşarken ibadetler de yüce Allah'a ulaşacak. Hep birlikte olmamız gereken, birlik olmamız gereken bu mübarek günlerde camilerde buluşmalı ve Allah'a dualarımızı göndermeliyiz. Dualarımızda önce Kurtuluş Savaşı'nda şehit olan kahramanlarımızı, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerimizi, 15 Temmuz'da bayrağımıza demokrasiye sahip çıkan vatan evlatlarını, Afrin'de ülkemizin sınırını terör örgütlerinden temizleyen kahraman mehmetçiğimizi anmalıyız. En güzel 2018 resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün.

EN GÜZEL RESİMLİ 2018 CUMA MESAJLARI