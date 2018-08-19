Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il Kurban Bayramı namaz vakitleri

Kurban Bayramı namazı saatlerini araştıran vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Bayramı ilk günü olan Salı günü itibari ile erken saatlerde camilere akın edecek olan vatandaşlar, bayram namazı saatlerini büyük bir merakla araştırıyor. Peki, Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İslam alemi bu mübarek Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı. Bayram namazının ilk vazifesi olan Bayram namazını kılacak olan vatandaşlarımız için bayram namazı saatlerini derledik. İşte il il bayram namazı saatleri, kurban bayramı namaz vakitleri…

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak.

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İŞTE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.39, Adıyaman: 06.27, Afyon: 06.57, Ağrı: 06.06, Aksaray: 06.43, Amasya: 06.33, Ankara: 06.4Antalyalya: 06.58, Ardahan: 06.05, Artvin: 06.09, Aydın: 07.08, Balıkesir: 07.06, Bartın: 06.45, Batman: 06.15, Bayburt: 06.16, Bilecik: 06.57, Bingöl: 06.17, Bitlis: 06.11, Bolu: 06.50, Burdur: 06.59, Bursa: 07.01, Çanakkale: 07.12, Çankırı: 06.42, Çorum: 06.37, Denizli: 07.03, Diyarbakır: 06.19, Düzce: 06.52, Edirne: 07.09, Elazığ: 06.22, Erzincan: 06.20, Erzurum: 06.12, Eskişehir: 06.56, Gaziantep: 06.31, Giresun: 06.23, Gümüşhane: 06.19, Hakkari: 06.05, Hatay: 06.37, Iğdır: 06.01, Isparta: 06.58, İstanbul: 07.0, İzmir: 07.11, Kahramanmaraş: 06.32, Karabük: 06.46, Karaman: 06.48, Kars: 06.04, Kastamonu: 06.41, Kayseri: 06.37, Kırıkkale: 06.44, Kırklareli: 07.07, Kırşehir: 06.42, Kilis: 06.32, Kocaeli: 06.57, Konya: 06.50, Kütahya: 06.58, Malatya: 06.26, Manisa: 07.09, Mardin: 06.17, Mersin: 06.42, Muğla: 07.07, Muş: 06.13, Nevşehir: 06.40, Niğde: 06.41, Ordu: 06.25, Osmaniye: 06.36, Rize: 06.14, Sakarya: 06.55, Samsun: 06.31, Siirt: 06.12, Sinop: 06.35, Sivas: 06.30, Şanlıurfa: 06.25, Şırnak: 06.10, Tekirdağ: 07.06, Tokat: 06.31, Trabzon: 06.18, Tunceli: 06.20, Uşak: 07.01, Van: 06.05, Yalova: 07.00, Yozgat: 06.38, Zonguldak: 06.49."

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama." denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhuekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahuekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahuekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi"ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için "İki salla bir bağla üç salla bir yat." şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.

BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Bayramlara önceden hazırlanılması, bu günlerde temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusledilmesi, dişlerin fırçalanması, güzel kokular sürülmesi, güler yüzlü olunması, namazdan önce ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi, kurban bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi, namaza mümkünse yürüyerek gidilmesi ve dönüşte başka bir yolun kullanılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi, namaza giderken tekbir getirilmesi menduptur.

Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi Hanefîler'e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler'e göre sünnet, Mâlikiler'e göre ise menduptur. Hanefî ve Hanbelîler'e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikiler'e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. Şâfiîler'de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.