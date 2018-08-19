Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > TEM'in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu!

'in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu!

tatili için yola çıkanlar, 'in Bolu geçişinde bulunan Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa yol açtı, 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yola çıkacaklar ise yol durumu nasıl? sorusunu internette araştırıyor. Peki 'da yol durumu nasıl? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.8.2018 16:34 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 16:40
TEM'in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu!

tatili için yola çıkan tatilciler, 'in Bolu, Çaydurt, Yeniçağa ve Gerede kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu. Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyen sürücülerin Gerede gişelerinden çıkmak istemesi sebebiyle yolun bu kesiminde trafik zaman zaman durdu..

İSTANBUL'DA YOL DURUMU NASIL?

Bu noktada 35 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafiğin ilerlememesi sebebiyle sürücüler ve yolcular araçlarından indi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri de doldu. Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için bölgede önlem alarak denetimlerini artırdı.

Otoyol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelelarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. TEM Otoyolu'nda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle bazı sürücüler, Bolu Doğu ve Yeniçağa gişelerinden D-100 karayoluna çıkış yaparak yollarına devam etti.Trafik yoğunluğunun gün boyu devam edeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM'in Bolu geçişinde 35 kilometrelik araç kuyruğu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN