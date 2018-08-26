Genç mucitten ‘şekersavar’ çanta

Lise
çağındaki Faruk Aruoba
'nın annesi ve halası için geliştirdiği şeker ölçer çanta, hastayı uyarıyor hatta gerektiğinde insülin iğnesini dahi yapıp ambulans çağırıyıor. Genç
mucidin icadına, sağlık firmalarından da teklif yağıyor. Fahir Aruoba henüz 15 yaşında... Babasını 7 yaşındayken kaybetmiş. Onu annesi ve anne gibi gördüğü halası birlikte büyütmüş. Ancak annesi de halası da şeker hastası olduğu için Fahir'in çocukluğu sürekli insülin değeri, şeker koması tehlikesi, kan şekeri gibi ifadeler duyarak geçmiş. HALASI ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bir gün çok sevdiği halasının şekeri öylesine yükselmiş ki insülin iğnesini yapamayacak duruma gelmiş. O anda yalnız olduğu için kimse yardımcı olamayınca da bayılmış ve ölümden dönmüş. Fahir de böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için genç yaşta kolları sıvamış ve tamamen kendi imkanlarıyla mucizevi bir bel çantası geliştirmiş. Bu bel çantası gün içinde hastanın şekerini ölçüyor, sesli olarak "ilaçlarını almalısın" uyarısı yapıyor, ya da "Elma yemelisin" gibi tavsiyelerde bulunuyor. Hatta insülin iğnesini de bu çanta yapıyor. Eğer hastanın durumu hastaneye kaldırılmasını gerektirecek kadar ciddiyse otomatik olarak 112'yi arayarak ambulans da çağırıyor. BİR YILDA TAMAMLADI
Tink Okulları lise hazırlık sınıfında okuyan Faruk Aruoba, hiç kimseden yardım almadan bu uygulamayı bir yılda tamamlamış. Şeker hastalarının ilaçlarını saatinde almadığında, ya da unuttuklarında ciddi sorunlar ortaya çıktığını belirten Aruoba "Halamı neredeyse kaybedecektik. Cihazın acil durumlarda ambulans çağırmasıyla ilgili aşamayı da tamamlamak üzereyim. Biter bitmez bir çantayı anneme, diğerini de halamın beline takacağım" dedi. TEKLİF YAĞIYOR
Projesiyle birçok ulusal yarışmada da finale kalan Aruoba'nın şeker ölçer çantasına birçok sağlık firmasından da talep yağıyor. SABAH'a konuşan Aruoba'nın en büyük hedefi ise lise yıllarında girişimci olmak ve kazandığı parayla ABD'deki MIT üniversitesinde kendi imkânlarıyla öğrenim görmek.