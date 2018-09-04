Eski cumhuriyet savcısı öldürüldü

İki
yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur
'un cesedi, çöplük alanında bulundu. Cinayet
zanlısı bir kişi gözaltına alındı. Niğde
'de eski cumhuriyet savcısı, öldürülmüş halde çöplük alanında bulundu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanında bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine gelen ekipler, tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin Niğde Adliyesi'ndeki görevinden yaklaşık 2 yıl önce istifa eden eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur olduğunu tespit etti. Yağmur'un cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.