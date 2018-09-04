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Eski cumhuriyet savcısı öldürüldü

HAYRETTİN YENEL SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
Eski cumhuriyet savcısı öldürüldü
İki yıl önce görevinden istifa eden eski cumhuriyet savcısı 'un cesedi, çöplük alanında bulundu. zanlısı bir kişi gözaltına alındı. 'de eski cumhuriyet savcısı, öldürülmüş halde çöplük alanında bulundu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sazlıca beldesi yakınlarındaki çöplük alanında bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olay yerine gelen ekipler, tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kişinin Niğde Adliyesi'ndeki görevinden yaklaşık 2 yıl önce istifa eden eski cumhuriyet savcısı Serhat Yağmur olduğunu tespit etti. Yağmur'un cenazesi otopsi için Niğde Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Eski cumhuriyet savcısı öldürüldü
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