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'den açıklaması! Bugün hava sıcaklıkları nasıl olacak?

uyardı: Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlayarak, Perşembe günü iç kesimler, Cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4 – 10 derece azalması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilirken, sel uyarısı da yapıldı.

Giriş Tarihi: 4.9.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 12:29
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün hava sıcaklıkları nasıl olacak?

'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin ise parçalı bulutlu olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devan edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu ve açık 30

Antalyalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 30

: Parçalı bulutlu 29

: Parçalı bulutlu 28

: Az bulutlu ve açık 38

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Bugün hava sıcaklıkları nasıl olacak?
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