KYK'dan üniversite öğrencilerine yüksek standart

Daha önce 8-10 kişilik koğuş sistemine sahip yurtlar, artık en fazla 4 kişilik odalarla hizmet veriyor.

SOSYAL ETKİNLİKLER İÇİN HER ŞEY VAR

Engelliler için özel tasarlanmış odaların da bulunduğu yurtlarda, her odada banyo, buzdolabı, çalışma masası ve kıyafet dolabı yer alıyor. Yurtlarda çamaşırhane ile spor, sanat ve kişisel gelişim faaliyetleri için salonlar bulunuyor.

AÇIK BÜFE YEMEK HİZMETİ

Yurttaki odalar her gün görevliler tarafından temizleniyor. Açık büfe yemek hizmetinin sunulduğu yurtlarda, öğrenciler yüksek standartlarda konfordan yararlanıyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Çorum İl Müdür Vekili Murat Gül, AA muhabirine, üniversite öğrencilerine otel konforunda barınma imkanı sağladıklarını söyledi.

"SON DERECE HİJYENİK ŞARTLARDA BARINMA İMKANI SAĞLIYORUZ"

Ailelerin çocuklarını emanet edecekleri yurtta, barınmanın yanı sıra yemek, temizlik ve güvenlik konularına da önem verildiğini vurgulayan Gül, "Odalarımız 5 yıldızlı otellerin süit odaları şeklindedir. Her gün en az 3 çeşit ana yemeğin bulunduğu açık büfe öğünler hazırlıyoruz. Yine otellerdeki gibi yurtlarımızda da odalar her gün görevlilerimiz tarafından temizlenmektedir. Parmak iziyle girilip çıkılmasından dolayı öğrencilerimizin giriş çıkış saatlerini takip edebiliyoruz. Hem güvenlik görevlilerimiz, hem de kameralar 24 saat görev yapıyor. Öğrencilerimize son derece güvenli ve hijyenik şartlarda barınma imkanı sağlıyoruz." diye konuştu.

KYK'nin gerek Çorum gerekse Türkiye genelinde yatak kapasitesini her yıl artırdığını ifade eden Gül, bu sayede daha fazla öğrencinin barınma ihtiyacının devlet güvencesiyle karşılandığını aktardı.

"YURTLARIMIZI BİRER EĞİTİM YUVASINA DÖNÜŞTÜRME GAYRETİNDEYİZ"

Gül, öğrencilere yönelik birçok alanda eğitici içerikli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini de dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yurtlarımızı yalnızca yenilip, içilip, konaklanılan bir yer olmaktan ziyade birer eğitim yuvasına dönüştürmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Öğrencilerimizin ders dışı saatlerini en iyi şekilde değerlendirmek için geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz etkinliklerden toplam 14 bin 778 öğrenci istifade etti. Öğrencilerin derslerdeki başarılarının yanı sıra ruh ve beden sağlığını da önemsiyoruz, çeşitli sportif faaliyetler düzenliyoruz. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz masa tenisi ve okçuluk takımlarımız, geçtiğimiz yıl Türkiye şampiyonu olarak kupa kazandı. Ayrıca öğrencilerimizin vatanına, milletine, dinine, devletine sadık birer birey olarak yetişmelerine katkı sunmak amacıyla sosyal, kültürel ve eğitim içerikli birçok etkinlik düzenliyoruz. Öğrencilerimiz burada sadece barınmıyor, gerçek bir aile ortamında üniversite eğitimlerini tamamlıyor." ifadesinde bulundu.

"DEVLET BİZE ÇOK İYİ BAKIYOR"

Kerebi Gazi Yüksek Öğrenim Yurdu'nda kalan Hitit Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Burhan Tufan, bir yıl Samsun'da, 2 yıl Çorum'da olmak üzere 3 yıldır KYK yurtlarında kaldığını, bu süre içinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

"Evde kalan arkadaşlarıma, evden çıkıp devlet yurtlarına yerleşmelerini tavsiye ediyorum" diyen Tufan, şunları kaydetti:

"Devlet burada bize çok iyi bakıyor. 24 saat sıcak suyumuz, internetimiz, elektriğimiz, temiz yataklarımız, açık büfe öğünlerimiz var. Üstelik ödediğimiz aylık ücretten daha fazlası bize devlet tarafından yemek ücreti olarak geri dönüyor. Benim devlet yurdunda sahip olduğum bu imkanlara özel yurtta sahip olan arkadaşlarım, aylık bin liraya kadar ücret ödüyorlar. Allah devletimizden ve bize bu hizmetleri sağlayan büyüklerimizden razı olsun."