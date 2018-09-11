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: Marmara'da sağanak bekleniyor

'den uyarısı geldi! Öğleden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, çevreleri, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 09:50
Son dakika: Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

İSTANBUL'DA DA YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenen bölgede öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri (Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve İstanbul çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Son dakika: Marmara'da sağanak bekleniyor
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