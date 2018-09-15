Ankara'da trafiği rahatlatacak projeye Meclis'ten onay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek olan proje sayesinde Başkent büyük bir meydana kavuşacak.

Kent gündemine ilişkin önemli kararlarının alındığı Meclis'te, Başkent'in tarihi ve kültürel dokusunu içinde barındıran Ulus ve çevresindeki trafiğin yer altına alınmasına ilişkin Başkanlık yazısı görüşüldü.

YAYALAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın imzasıyla meclis gündemine gelen yazıda özetle şu ifadeler yer aldı:

"Şehrimizin tarihi semtlerinden Ulus'ta yer alan İtfaiye (Hergelen) Meydanı'nda Melike Hatun Camii önünden başlayıp, Atatürk Heykeli'nin yer aldığı Ulus Meydanı'ndan devam ederek Roma Hamamı önüne kadar olan bölge ile Bent Deresi Kavşağı'ndan, yine Atatürk Heykeli'nin yer aldığı Ulus Meydanı'ndan devam ederek Stad Oteli arasındaki bölgedeki trafiğin tamamen yer altına alınarak bölgenin tamamen yayalaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek."

Yazıda, Ulus'ta trafiği yer altına alarak meydanın yayalaştırılmasını sağlayacak proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak işlerin usul ve esaslarının çerçevesini çizen protokolün 17.08.2018 tarihinde imzalandığı kaydedildi.

Protokol kapsamında projenin ihalesini ve yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapılacağı belirtilirken, finansmanını ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılayacağı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ise kamulaştırma, imar planlama çalışmaları, alternatif yol güzergahlarının belirlenmesi, çevre düzenlemeleri gibi tanzim edilen yükümlülüklerini ASKİ Genel Müdürlüğü ve EGO Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanlıkları tarafından yerine getirileceği vurgulandı.

Ulus Meydanı ve Çevresi Ulaşım Projeleri protokolün uygulanması için belediye meclisi gündemine alınan madde tüm meclis üyelerinin onayı ile oy birliğiyle kabul edildi.



"ANKARA BÜYÜK BİR MEYDANA KAVUŞACAK"

Başkan Tuna, Ulus ve civarından trafiği yer altına alacak projeye ilişkin daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Projenin ihale aşamasında olduğunu belirten Başkan Tuna, "En kısa sürede ihaleye çıkılacak. Tünel çalışması aç kapa yöntemiyle yapılacak. Burada su, kanalizasyon, elektrik gibi altyapı unsurları bulunduğundan direkt delinerek tünel yapmak mümkün değil. Tamamlanınca Ankara büyük bir meydana kavuşacak" dedi.