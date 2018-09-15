Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul'da yağış olacak mı?

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde Meteoroloji'den de peş peşe yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün hava durumu nasıl olacak? Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm Türkiye genelinde 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Peki İstanbul'da havalar nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre yurdun Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir çevreleri ile Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin beklediği hava durumu tahminleri ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edildi.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan soruların başında geliyor. Özellikle Cumartesi gününde dışarı çıkacak olan İstanbullular bu sorunun yanıtını arıyorlar. Meteoroloji İstanbul için hava durumu tahminlerini açıkladı; Sabah.com.tr ekibi olarak bu sorularınızın cevaplarını sizler için hazırladık.

İstanbul'da bugün havalar mevsim normallerinde seyrederken, sıcaklık ise 27 derece olarak tahmin ediliyor. Meteorolojinin tahminlerinde İstanbul için yağış beklenmiyor.