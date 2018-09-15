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'den uyarısı! 'da yağış olacak mı?

'den uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde 5 günlük hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'den gelen hava durumu tahmin raporları burada! Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde yağışlı havalarda etkisini göstermeye başladı. Bu durum ile ilgili Meteoroloji'den de peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün hava durumu nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan soruların başında geliyor. İşte tüm yurt genelinde son dakika hava durumu tahmini raporları...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 11:24
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul'da yağış olacak mı?

Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde 'den de peş peşe yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün nasıl olacak? 'da yağmur yağacak mı? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm genelinde 5 günlük hava durumu tahminlerini paylaştı. Peki 'da havalar nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre yurdun Batı Karadeniz, Orta ve kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir çevreleri ile Mersin ve 'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin beklediği hava durumu tahminleri ise yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edildi.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan soruların başında geliyor. Özellikle Cumartesi gününde dışarı çıkacak olan İstanbullular bu sorunun yanıtını arıyorlar. Meteoroloji İstanbul için hava durumu tahminlerini açıkladı; Sabah.com.tr ekibi olarak bu sorularınızın cevaplarını sizler için hazırladık.

İstanbul'da bugün havalar mevsim normallerinde seyrederken, sıcaklık ise 27 derece olarak tahmin ediliyor. Meteorolojinin tahminlerinde İstanbul için yağış beklenmiyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul'da yağış olacak mı?
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