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Feci ölüm! 50 metre ileri fırladı…

İstanbul ’te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 16.9.2018 08:28 Güncelleme Tarihi: 16.9.2018 09:14
Feci ölüm! 50 metre ileri fırladı…

, 06.30 sıralarında Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde meydana geldi.

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Feci ölüm! 50 metre ileri fırladı…
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