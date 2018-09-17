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uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

haberi.. 'den na ilişkin son dakika haberler ve gelişmeler gelmeye devam ediyor. Eylül ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz üzerinde seyrediyor. Tüm yurtta geçtiğimiz hafta sağanak ve gök gürültülü yağışlar yaşanmış bazı bölgelerde su baskınlarına neden olmuştu. Okulların açıldığı bu ilk günde milyonlarca vatandaş hava durumunun nasıl olacağını araştırır oldu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2018 09:48
Son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin bu akşam saatlerinde Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ'ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin'in kuzey ilçeleri, Sinop, Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalyalya: Az bulutlu 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu 35

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Son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı?
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