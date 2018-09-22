Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 2 yıl önce PKK'ya yönelik operasyon sırasında evlilik yıldönümünde şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün eşi Leyla o tarihte 3 aylık hamileydi. Bebeği doğduğunda eşinin adını bebeğine veren genç kadın SABAH'a konuştu. Kayseri 1. Dağ Komando Tugayı'nda görev yapan uzman çavuş Haşim Yenigül PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlara katılmak üzere birliği ile birlikte gittiği Hakkâri Çukurca'da 3 Eylül 2016'da şehit düştü. O gün Haşim- Leyla Yenigül çiftinin 4'üncü evlilik yıldönümüydü. Metin Musab adında bir oğlu olan Leyla Yenigül (25) acı haberi aldığında ikinci bebeğine 3 aylık hamileydi.

Genç kadın geçen yıl şubat ayında dünyaya gelen bebeğine eşi Haşim'in adını verdi. Evinin bir odasını şehit düşen eşine ayıran ve eşine ait şehadet belgesi fotoğraf, damatlık, üniforma, bot, bere, çanta ve diğer askeri malzemelerle donatan Leyla Yenigül, o odanın kapısını SABAH'a açtı. Acıyı ve gururu bir arada yaşayan Leyla Yenigül, "Benim huzur bulduğum yer bu oda. Eşimle baş başa kaldığım yer bu oda. Ben onu evimizde gibi hissediyorum. Çocuklarım babasını unutmasın babasını tanısınlar istedim. Bu yüzden bu odayı yaptım" dedi. Eşinin askeri üniformasını giyip, kucağında 3 yaşındaki oğlu Metin Musab ve şu an 1.5 yaşında olan Haşim ile fotoğraf çektiren şehit eşi Leyla Yenigül, "Vatan sağ olsun, biz asla bitmeyeceğiz. Biz doğarak çoğalacağız ama o hainleri devletimiz öldürerek hak ettikleri sona kavuşturarak bitirecek. Biz bu vatanı kimseye böldürmedik. Böldürmeyeceğiz. Hainler boşuna sevinmesin. Bizde Haşimler bitmez. Bir Haşim gitti, bir Haşim geldi" diye konuştu.

13 ŞEHİT İÇİN 9 ÇEŞME



VALİ AMCA KİRVESİ OLDU

Leyla Yenigül, geçen 3 Eylül günü oğlu Haşim'i sünnet ettirdi. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan makam aracını, şehit oğlu için tahsis etmişti.