‘Kestane Karası’ geliyor

Yazın bitmesine rağmen devam eden hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşüyor. Sıcaklıklar yurdun kuzeybatı kesimleri başta olmak üzere 6 ila 10 derece birden azalacak. Sıcaklıklar bugün ve cuma düşecek, sonbahar yağmurları başlayacak. Genelde eylülün son haftasına denk gelen ve 3-4 gün süren kestane karası
fırtınasıyla havalar serinleyecek. Yetkililer kısa süreli, kuvvetli ve şiddetli sonbahar yağmurlarının sel, su baskınlarına, yıldırım, şimşek gibi olaylara, kıyılarda hortum oluşumuna neden olabileceğini vurguladı. Marmara'da bugün kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenen rüzgârın, yarın ilk saatlerden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/ saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara'daki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren İstanbul
'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak ve Düzce'de sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İSMİ NEDEN KESTANE KARASI?
Meteorolojı Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 2'nci Başkanı Ahmet Köse "Kestanelerin dışı dikenli olduğu için ağaç tepesinde toplamak zordur. Hasat mevsimine denk gelen eylül sonunda görülen fırtına kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için atalarımız bu ismi vermiş" dedi.