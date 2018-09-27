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'den uyarısı! Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? ...

Eylül ayının sonuna girdiğimiz bu günlerde havalar hissedilir derecede soğumaya başladı. 'den yapılan raporlarına göre yurdun büyük kesiminde lar etkili olurken yer yer ların yağacağı belirtildi. Dün sabah saatlerinden itibaren yaşanan soğuk hava ve sağanak yağışların ardından Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile bu sabah saatlerinde Kırklareli kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte İstanbul ve tüm yurtta hava durumu raporları ve detaylar...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 09:09
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış...

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek, batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de fırtına (50-80 km/sa), Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen yla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı lı 21

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalyalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sağanak yağış...
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