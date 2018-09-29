Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Perşembenin galibi değişmedi

Perşembenin galibi değişmedi

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Perşembenin galibi değişmedi
atv'nin yeni dizisi "" yayımlandığı günden beri yoğun ilgi görüyor. Dizinin önceki akşam yayıMlanan üçüncü bölümü de birinci oldu. Dizi Tüm Kişilerde yüzde 10.21 izlenme oranı ve yüzde 26.94 izlenme payı, AB'de yüzde 9.15 izlenme oranı ve yüzde 24.17 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 10.71 izlenme oranı ve yüzde 25.85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımını Tims&B, yapımcılığını ise ve üstleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Perşembenin galibi değişmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN