Perşembenin galibi değişmedi

atv'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar Çukurova
" yayımlandığı günden beri yoğun ilgi görüyor. Dizinin önceki akşam yayıMlanan üçüncü bölümü de birinci oldu. Dizi Tüm Kişilerde yüzde 10.21 izlenme oranı ve yüzde 26.94 izlenme payı, AB'de yüzde 9.15 izlenme oranı ve yüzde 24.17 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 10.71 izlenme oranı ve yüzde 25.85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
üstleniyor.