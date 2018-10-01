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'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte son tahminleri

'nin son dakika tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve  Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte ülkede son hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 1.10.2018 07:14 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 07:19
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

Son günlerde yurt genelinde havanın iyice soğuması ve ların artması ile uyarılar peş peşe gelmeye başladı.

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri iAntalyalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının da ülkenin batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri
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