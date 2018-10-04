Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak bugün yağmur yağacak mı?

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle Marmara bölgesi için hava durumu uyarı yapılırken, tüm vatandaşlar tarafından aratılan konuların başında bugün hava nasıl olacak? sorusu geliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaları merak eden vatandaşlar bu başlık altından hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını bulabilirler.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Konuyla ilgili araştırmalar havanın gidişatına göre hız kazanırken, akşam dışarı çıkacak vatandaşlar için Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu verilerini hazırladık. İşte hava durumu tahminleri...