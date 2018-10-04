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'den son dakika uyarısı! 'da hava nasıl olacak bugün yağmur yağacak mı?

'den için son dakika uyarısı haberi geldi. Ekim ayının gelmesi ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Yurdun büyük bir kesiminde soğuk etkili olurken yer yer sağanak yağışlarda görülüyor. Öğleden sonra veya akşam saatlerinde dışarıya çıkmaya hazırlanan vatandaşların en çok arattığı konuların başında 'Bugün hava nasıl olacak?' - 'İstanbul'da yağmur yağacak mı?' gibi soruların yanıtını arıyor. Konuyla ilgili meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 4.10.2018 14:46
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak bugün yağmur yağacak mı?

lular dikkat! 'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle Marmara bölgesi için uyarı yapılırken, tüm vatandaşlar tarafından aratılan konuların başında bugün hava nasıl olacak? sorusu geliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaları merak eden vatandaşlar bu başlık altından hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını bulabilirler.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava nasıl olacak sorusu vatandaşlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Konuyla ilgili araştırmalar havanın gidişatına göre hız kazanırken, akşam dışarı çıkacak vatandaşlar için Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu verilerini hazırladık. İşte hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak bugün yağmur yağacak mı?
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