Ünlülere uyuşturucu satan zehir taciri, sevgilisiyle birlikte yakalandı

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları ve ünlülere uyuşturucu satan Şerafettin K.'nın (40), Beyoğlu Cihangir'de bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimler, hazırlıklarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Samanyolu Sokak'ta önceden belirlenen binadaki daireye baskın düzenledi. Operasyonda polis, evde bulunan torbacının sevgilisi Mine Z.'yi (25) gözaltına aldı.