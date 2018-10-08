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Ünlülere uyuşturucu satan zehir taciri, sevgilisiyle birlikte yakalandı

’de narkotimlerin peşinde olduğu ve ünlülere uyuşturucu sattığı öğrenilen zehir taciri ve sevgilisi düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Sevgilisinin evini zula olarak kullanan torbacıya ait çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, özel yetiştirilen Hint keneviri kökü ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan torbacı ve sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 8.10.2018 10:45
Ünlülere uyuşturucu satan zehir taciri, sevgilisiyle birlikte yakalandı

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir peşinde oldukları ve ünlülere uyuşturucu satan Şerafettin K.'nın (40), Beyoğlu 'de bir evde uyuşturucu madde depoladığı bilgisine ulaştı. Günler süren fiziki ve teknik takiplerin ardından narkotimler, hazırlıklarını tamamlamasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen ekipler, Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Samanyolu Sokak'ta önceden belirlenen binadaki daireye baskın düzenledi. Operasyonda polis, evde bulunan torbacının sevgilisi Mine Z.'yi (25) gözaltına aldı.

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Ünlülere uyuşturucu satan zehir taciri, sevgilisiyle birlikte yakalandı
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