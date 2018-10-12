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'den lular için son dakika uyarısı! - İstanbul'da hava nasıl olacak?

'den lular için son dakika uyarısı geldi. Başta ��stanbul olmak üzere yurdun her kesimi için uyarılar geldi. Gelen açıklamalar doğrultusunda İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve aralıklı lı bir gün beklenirken, yağışların ise öğlen saatlerine kadar etkisini göstereceği belirtildi. İşe, okula veya dışarı çıkacak vatandaşların internet üzerinden yaptığı araştırmaların başında İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? sorusu geliyor. Öte yandan sağanak yağışın etkisiyle Silivri’de sahildeki yollar sular altında kaldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2018 08:57 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 09:33
Meteoroloji'den İstanbullular için son dakika hava durumu uyarısı! - İstanbul'da hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü' nden gelen son dakika açıklamasına göre için yağış tahmini geldi. Özellikle iş, okul veya herhangi bir sebepten dışarı çıkmak isteyen vatandaşların en çok arattığı konuların başında İstanbul'da bugün nasıl olacak? sorusu geliyor. Konuyla ilgili meteoroloji'den açıklama geldi. Bugün İstanbul'da yer yer beklenirken, genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İşte meteoroloji'den yapılan açıklama;

MARMARA BÖLGESİ BUGÜN PARÇALI BULUTLU!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü' nden yapılan açıklamaya göre, ' nde bugün parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.

SİLİVRİ SAHİLDEKİ YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Silivri'de gece saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın sabah saatlerinde daha da şiddetlenmesiyle Silivri sahilinde bulunan rögarlar taştı. Sahildeki yollar sular altında kaldı.

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Meteoroloji'den İstanbullular için son dakika hava durumu uyarısı! - İstanbul'da hava nasıl olacak?
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