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ların "pes" dedirten rahatlığı

'da silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıslar adliye binasına şarkı söyleyerek girdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 17:27
Silahlı saldırganların pes dedirten rahatlığı

Olay, 'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.Y.'ye ait sucu dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Ç.Y. pompalı tüfekle, B.B. (25), T.B.Ç. (18), E.T. (19) ve E.K.'nin (17) içinde bulunduğu otomobile ateş açarken, otomobildekiler de tabancayla ateş açarak karşılıklık silahlı çatışma yaşandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili B.B., T.B.Ç., E.T. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.K., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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ŞARKI SÖYLEYİP EL SALLADILAR

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Samsun Adliyesine sevk edildi. T.B.Ç.'nin adliyeye "Hayaller Paris, Yaşantı Somali" diye şarkı söyleyerek girip gülerek el sallaması dikkat çekti.

ADLİYEDE POLİSE DİRENDİ

T.B.Ç.'nin ayrıca getirildiği adliye koridorunda polise mukavemette bulunduğu ve hakkında ayrıca bu suçtan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Silahlı saldırganların "pes" dedirten rahatlığı
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