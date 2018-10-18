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Tepki çeken in ifadesi ortaya çıktı!

'de sosyal medya aracılığı ile yaydığı görüntülerde, sözde düzenlediği yarışmalarda para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırmaya zorlayan B.A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 08:24 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 08:29
Tepki çeken fenomenin ifadesi ortaya çıktı!

Yeni Asır Gazetesi'nden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, B.A. çektiği videolardan aylık 10 bin lira para kazandığını söyleyerek, "Kötü bir amacım yoktu, ilgi çekici şeyler çekmek istedim. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum, kız arkadaşım var' dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alınan B.A. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

"AYLIK 7 - 10 BİN LİRA KAZANIYORUM"

İfadesinde Youtube'a yüklediği videoların izlenme oranları sayesinde para kazandığını anlatan B.A.'nın "Ayda 7 ile 10 bin lira arasında değişen para kazanıyorum. Hatta 15 bin lira kazandığım zamanlar da oldu. Kötü bir amacım yoktu. Sadece ilgi çekici bir şeyler çekmek istedim. Ailemin maddi durumu iyi. Babamın 'da restoranı var. İlk başlarda beni bu halimle kabul etmediler. Ama beni görmek isteyenler sayesinde restoranın işleri de arttı. İlgi çekmek için feminen giyiniyorum. Aslında kız arkadaşım var" dediği öğrenildi.

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Tepki çeken fenomenin ifadesi ortaya çıktı!
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