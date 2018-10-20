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Atanamayan öğretmen yalanı belgelendi

ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Atanamayan öğretmen yalanı belgelendi
'da geçen gün intihar eden Ersin Turhan'la (31) "Atanamayan öğretmen intihar etti, cebinden 10 lira çıktı" şeklindeki haberlerin yalan olduğu belgelendi. Sosyal medyada Erzincan Üniversitesi "Sınıf Öğretmenliği" mezunu olduğu ve yıllardır atanamadığı için intihar ettiği iddia edilen Turhan'ın öğrenci belgesi ortaya çıktı. Üniversite, öğrencinin 3. sınıftan terk olduğunu ve fakülteyi tamamlamadığını açıkladı. Manipülasyona Genel Başkan Yardımcısı , EĞİTİM SEN, Cumhuriyet, Sözcü ve Evrensel imza atmıştı. Turhan'ın neden intihar ettiği araştırılıyor.
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Atanamayan öğretmen yalanı belgelendi
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