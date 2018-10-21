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'den son dakika uyarısı geldi! - Bugün 'da hava durumu nasıl olacak?

ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellike güzel bir Pazar gününü ailesiyle birlikte dışarda geçirmek isteyen vatandaşlar, havaların bozuk olup olmadığını merak ediyorlar. Konuyla ilgili her zaman olduğu gibi bu günde 'den açıklama gelmiş durumda. Peki meteoroloji'den gelen açıklamaya göre hava durumu yurt genelinde nasıl olacak? 'da hava durumu nasıl olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 21.10.2018 07:53
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! - Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

bugün nasıl? konusu vatandaşların son dakika araştırmaları ile en çok merak ettiği sorular arasında geliyor. Özellikle hafta sonları bu konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırıyorlar. Bunun nedeni ise pek çok kişinin Pazar gününe doğru bir plan yapmasıdır. Hafta sonunu ailesi, arkadaşları, sevdikleri ile geçirmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden bugün hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Özellikle 'da yaşayan vatandaşların da merak içinde araştırdıkları konuların başında gelirken İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtını tarafından açıklanan son dakika bilgileri ile birlikte sizler için hazırladık...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, , , Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kırklareli, Tekirdağ, , Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Sakarya, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevreleri ile ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi! - Bugün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
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