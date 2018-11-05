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Giriş Tarihi: 5.11.2018 06:47 Son Güncelleme: 14.6.2021 09:54

'da park halindeki araç kundaklandı

AA
Adana'da park halindeki araç kundaklandı

'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mahallesi'ne gelen iki şüpheli, park halindeki 01 FT 608 plakalı otomobili kundaklayıp kaçtı.

Otomobilin yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar, araç sahibi Ali Türkan'a durumu bildirerek yangına müdahale etti.

Vatandaşlar yangını hortum yardımıyla söndürdü, otomobilin ön kısmında hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri delil toplama çalışması yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da park halindeki otomobil, kundaklandı

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Adana'da park halindeki araç kundaklandı
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