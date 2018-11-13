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Kepçeli definecilere nda suçüstü

’da nda iş makineleri ve kepçeyle define arayan şüpheliler yakalandı. Elebaşı kendini “Tarihi yapıyı güçlendirecektik” diye savundu

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.11.2018
Kepçeli definecilere sit alanında suçüstü

İstanbul Çatalca'da, Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların da yer aldığı Kaleiçi Mahallesi'ndeki kentsel sit alanlarında dört şüpheli, iş makineleri ve kepçeyle kazı yaparken suçüstü yakalandı. İddiaya göre; sit alanının yanındaki bir arsanın sahibi olan emlakçı M.G. (58) kepçe operatörü ve kazı yapan kişilerle define aramak için anlaştı. Yapılan operasyon sonunda zanlılar Çatalca Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. M.G. ifadesinde "Güçlendirme çalışmaları yapacaktık" dedi.

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Bir gün sonra M.T. (48) ve S.K. (47) adlı iki zanlı Çatalca'da yine Osmanlı dönemine ait olan tarihi yapıların bulunduğu Ferhat Paşa Mahallesi'ne bir araçta yakalandı. Araçlarında bir jeneratör ve kazı çalışmalarında kullanılan malzemeler bulundu. Şüphelilerin define aramak için bölgede dolaştıkları tespit edildi. Şüphelilerden haritalarla bölgedeki tarihi yapıların tespitini yaptıkları da iddia edildi. Zanlılara "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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Kepçeli definecilere sit alanında suçüstü
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