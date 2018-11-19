"FETÖ iltisaklı öğrencilerin tespiti engellendi"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bayram B. 15 Temmuz akşamında kıdemli başçavuş rütbesiyle nöbetçi olduğunu, telsizden gelen bir emirle Özbek garajı mevkisine gittiğini ve orada askeri personelden oluşan bir kalabalıkla karşılaştığını anlattı.

Askerlerin silahlandığını gördüğünü ve tatbikat olduğu yönünde sesler duyduğunu belirten Bayram B, eski albay Hasan Yılmaz'ın askerlere bağırarak yeni grup komutanının kendisi olduğunu ve bölgenin güvenliğini sağlayacağını söylediğini ifade etti.

Bayram B, Yılmaz'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetimi ele geçirdiğini söylemesine rağmen darbe olduğunu anlamadığını savunarak, "Benden cephaneliğin anahtarını da istediler fakat tereddüt ettiğim için ilk başta vermedim. Asma kilitlerin kırılmaya çalışıldığını duyunca personelle anahtarı gönderdim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarının ardından darbe girişiminden emin olduğunu fakat askerleri riske atmamak için müdahaleden kaçındığını ifade eden Bayram B, emrindeki askerlerle koğuşlar bölgesine giderek sabaha kadar beklediklerini dile getirdi.

Bayram B, darbeci askerlerin birlikten çıktıklarının telsizden anons edildiğini öğrendikten sonra içtima için alana gittiklerini, ardından eve geçtiğini ve öğleden sonra gelen emir üzerine kışlaya geri döndüğünü söyledi.

Tanık Yarbay Aytekin R, sanıklardan eski tuğgeneral Erhan Caha hakkında beyanda bulunarak, Caha'nın 2007-2010 yıllarındaki eylemlerinden dolayı kendisinden şikayetçi olduğunu belirtti.

Aytekin R, Kuleli Askeri Lisesi'nde istihbarat subayı olarak görevliyken Caha'nın, görevini engellemeye çalıştığını, hakkında açılan bir soruşturmaya başkanlık ettiğini ve FETÖ ile iltisaklı öğrencilerin tespitini engellediğini dile getirerek, okulda o dönem istihbarat faaliyeti yapan subaylara benzer muameleler yapıldığını savundu.

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Mahkeme Başkanı Murat İlhan'ın huzura aldığı Caha ise suçlamaları reddederek, "Tanığın ifadeleri davayla doğrudan ilişkili değil." savunmasını yaptı.

Aytekin R, Caha'nın "Hakkında açılan soruşturmalarda benden başka kim vardı?" sorusuna, "Sizden başka kimseyi hatırlamıyorum." yanıtını verdi.

15 Temmuz'da vatani görevini KKK'de yapan tanık Can G. ise saat 17.00'den sonra kışlada bir hareketlilik olduğunu fark ettiğini ve telefonların sürekli çaldığını söyledi.

Silah ve uçak seslerinin arttığı saat 21.30 civarında Özbek garajına içtima için inmeleri emrinin geldiğini dile getiren Can G, garajın oraya gelen bir komutanın, "Ben size ne söylersem onu yapacaksınız. Yönetim artık bende." dediğini duyduğunu belirtti.

Can G, bazı askerlerin silahlandığını fakat kendisinin koğuşa gittiğini ve sabah 06.00'ya kadar orada beklediğini, cep telefonları bulunmadığı için darbe girişimini kesin olarak sabah anladığını ifade etti.

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Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katılan ve darbe girişimi olduğunda vatani görevini yapan Burak H. ise koğuştayken kırmızı alarm verildiğini ve diğer askerlerle birlikte Özbek garajına gittiklerini kaydetti.

Burada tanımadığı bir komutanın tüm askerlere emir vererek, "Komutan benim. Sözlerimi iyi dinleyin." dediğini aktaran Burak H, kendisinin de silah aldığını ve nizamiye bölgesine gittiğini anlattı.

Burak H, helikopterlere mühimmat taşınmasına yardım ettiğini ardından bölgede beklemeye başladığını, saat 04.00 civarında uzman çavuşların yanlarına gelerek bir darbe girişimi olduğunu ve kimseye ateş edilmemesi talimatı verdiğini dile getirdi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.